NOTA DE PESAR

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por meio do seu presidente, deputado Nicolau Júnior (PP) e demais deputados, se solidarizam com os parentes e amigos do Dr. Luiz Saraiva, advogado militante há pelo menos 50 anos, que faleceu na noite desta segunda-feira (09), vítima de câncer.

Luiz foi professor do curso de direito da antiga FAAO, deputado estadual, grão-mestre da maçonaria, e presidente da Federação da Agricultura do Acre. Também ocupou os cargos de conselheiro federal da OAB e conselheiro deliberativo do Sebrae.

De certo que ele deixou um grande legado, pois exerceu com maestria todas as funções que ocupou. Rogamos a Deus para que neste momento de dor console os corações enlutados.