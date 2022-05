Noivos dublês colocam fogo na própria roupa na saída do casamento

Um casamento é um momento de muita emoção, mas, para a dupla de dublês profissionais Ambyr Bambyr e Gabe Jessop, o sentimento foi elevado a um novo patamar. O casal de recém-casados deixou seus convidados atordoados quando se incendiou após a cerimônia, realizada no estado de Utah, nos Estados Unidos.

Com uma finalização da celebração no estilo Jogos Vorazes, os noivos saíram do altar em chamas, assim como a personagem de Suzanne Collins, Katniss, no filme popular.

Em vez de jogar pétalas de flores ou receber chuvas de arroz, o casal optou por inovar e fez uma dramática exibição pirotécnica.

Em um vídeo do casório, o convidado Russ Powell brincou: “Ambyr e Gabe se conheceram no set. A saída do casamento faz com que os diamantes pareçam chatos“.

Tudo foi extremamente planejado. Os profissionais foram treinados e equipados com medidas de segurança para realizar a acrobacia.

Ambyr e Gabe vestiram roupas e trajes à prova de fogo e utilizaram um gel antiqueimadura antes de entrar em campo com chamas nas costas.

Já repletos de fogo, eles correm até seus ajudantes e se ajoelham para permitir que eles apaguem as brasas com extintores.

“Nossa despedida do casamento foi realizada com uma equipe de profissionais e não deve ser tentada sem treinamento e equipamentos adequados”, escreveu Ambyr em seu post.

Nas redes sociais, o vídeo fez sucesso, e as pessoas, além de pedirem mais fotos da cerimônia, compararam os noivos com os personagens do filme de Hollywood.

“O.k., Katniss Everdeen e Peeta“, disse um, e um segundo escreveu: “Isso foi incrível. É um casal quente“.

Um terceiro acrescentou: “Eles foram batizados com extintor de incêndio ali no final”.

Alguns usuários ficaram surpresos pelo fato de o cabelo e a pele de Ambyr e Gabe não terem se queimado, mas Powell respondeu a eles: “Ambos tinham gel antiqueimadura no cabelo e no rosto, então Ambyr tinha uma peruca por cima”.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Pablo Marques