NOITE DE TERROR: Criminosos invadem casa, amarram família e são presos em flagrante

Uma família moradora da Rua Lima Verde, no bairro Canaã localizado na Região do Segundo distrito de Rio Branco-Ac, viveu horas de terror nas mãos de assaltantes que invadiram a casa renderam e amarraram a família, entre as vítimas, uma criança de 7 anos.

Sob a mira de armas de fogo e arma branca a família foi ameaçada enquanto os cinco criminosos reviravam os cômodos da casa escolhendo objetos de valor.

Após saquearam a residência, trancaram a família amarrada dentro de um quarto e começaram a carregar os objetos escolhidos por eles para dentro do carro da família, que estava estacionado na frente da residência que seria roubado pelos criminosos também.

Um bandido ficou dentro da casa vigiando a família para ninguém fugir, gritar, ou fazer qualquer movimento brusco para não chamar atenção dos vizinhos, os outros quatros, de forma rápida, carregava as coisas para dentro do carro.

Quando os bandidos estavam colocando os pertences no bagageiro do carro da família, uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar passava em patrulhamento na frente da casa e percebeu a movimentação suspeita dos criminosos. Eles se assustaram e saíram correndo seguindo rumo ignorado.

Imediatamente os militares entraram em perseguição ao bando.

Um assaltante foi preso dentro da casa, pois não teve chance de fugir, os quatros foram perseguidos e dois presos quando tentavam adentrar em uma mata. A polícia está em busca dos outros dois bandidos e até o fechamento desta matéria eles ainda não tinham sido localizados.

Em posse dos assaltantes a polícia encontrou duas facas, munições de diversos calibres, colete a prova de tiro (colete balístico).

De acordo com a polícia, um dos assaltantes havia sido preso na última quarta-feira, 04 de posse de uma arma de fogo, mas foi posto em liberdade após Audiência de Custódia.