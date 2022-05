No Vila Acre caseiro é morto com terçadadas na cabeça

O caseiro Arnaldo Ferreira Matos Filho, de 58 anos, foi encontrado morto dentro de uma casa em uma chácara localizada na Rodovia AC-40, na região do bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o cunhado de Arnaldo chegou na chácara no início da tarde e foi até a casa chamá-lo. Arnaldo foi encontrado morto dentro do quarto com cortes profundo na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. Inicialmente o perito constatou três cortes profundo de terçado na cabeça.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

Fonte/ O Alto acre