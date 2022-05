No Santa Juliana, governo já realizou mais de 400 cirurgias eletivas em 2022

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), possui contrato com o Hospital Santa Juliana (HSJ), localizado em Rio Branco, de forma que amplia o alcance dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) aos acreanos, além das unidades públicas estaduais.

Foram realizadas, só em 2022, 464 cirurgias, com dados consolidados até março, sendo 278 procedimentos de cirurgias gerais, 51 de proctologia, 21 de angioplastia, 58 de cardiologia e 56 em ginecologia.

Além disso, o contrato também contempla a especialidade de obstetrícia, clínica médica e pediatria.

“Nós temos também densitometria óssea, um exame de alta complexidade em ortopedia, necessário para ver a qualidade da estrutura óssea, concentração de cálcio e nível de fragilidade do sistema esquelético, sendo imprescindível à população da melhor idade assistida pelo SUS”, destacou o chefe do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação da Sesacre, Michel Ribeiro Paes.

Também é ofertado o exame de litotripsia percutânea, que verifica os cálculos renais no organismo do paciente.