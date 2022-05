No presidio de Sena, novos internos entram para Igreja e afirmam que largaram facção criminosa

Nesta quarta-feira, 04, oito novos internos do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, anunciaram oficialmente a saída do mundo do crime. A postagem é de Antônio Apolinário, que, ao lado de outros pastores e presidiários, faz o anúncio.

“Mais 08 jovens se desligaram das facções criminosas. Toda honra e toda glória é do Senhor Jesus Cristo. Trabalho esse que vem sendo realizado há muito tempo pelo Pastor Junior, o Evangelista irmão José, e o Pastor Apolinário. Agradecemos também o apoio do Juiz Fabio Farias, e do diretor da unidade, Francisco de Assis”, postou Apolinário.

A evangelização no presídio faz parte de um projeto que visa ressocializar os presos.

Por Aldejane Pinto, do grupo Radar 104