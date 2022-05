No dia das mães, Mãe implora a assassinos pela cabeça do filho degolado

A mãe do jovem Fabiano Kennedy da Costa, de 22 anos, que não teve a identidade divulgada, está pedindo ajuda da Polícia, da população e apelando aos criminosos, para encontrar a cabeça do seu filho que foi achado decapitado na tarde de domingo (08), no igarapé da avenida São Jorge, zona Oeste de Manaus.

Segundo a mãe da vítima e a família, eles precisam da cabeça de Fabiano Kennedy da Costa, para dar um sepultamento digno ao jovem.

Até o momento não há informações sobre as identidades dos suspeitos ou sobre o que poderia ter motivado o crime, mas o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte Dia dia