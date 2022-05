No Café Com Notícias, governador fala sobre ações e investimentos para o Acre

Na manhã desta terça-feira, 10, o governador Gladson Cameli falou sobre ações e investimentos para o Acre durante uma entrevista para o programa Café com Notícias, do jornalista Washington Aquino, na TV-5, afiliada da rede Band de comunicação.

O governador Gladson Cameli falou sobre investimentos e avanços alcançados pelo governo, mesmo em meio a crise sanitária da covid-19.

Entre os assuntos estava a antecipação da primeira parcela do 13° aos funcionários públicos ativos e inativos do Estado. A ação deve movimentar a economia, já que o salário será pago na mesma semana em que acontece a feira agropecuária Expoacre 2022. A recomendação do governador aos organizadores é movimentar o maior número de negócios possíveis, com o objetivo de beneficiar os acreanos, gerando mais postos de trabalho, emprego e renda.

Outro assunto debatido no programa foi a realização dos mutirões de atendimentos, que estão sendo realizados toda semana pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). O governador enfatizou a necessidade de zerar as filas de espera para a realização de cirurgias eletivas e exames de pacientes que dependem do serviço de saúde do estado.

“Saúde não pode esperar. Precisamos fazer essa fila andar e acabar com a demanda represada de pacientes que aguardam por cirurgias. Os mutirões foram uma recomendação minha e devem beneficiar aproximadamente 5 mil pacientes com o envio de recursos à Saúde”, frisou o governador.

Mesmo não sendo competência do Estado, Gladson foi questionado sobre os trechos críticos da rodovia BR-364. O chefe do Executivo confirmou a destinação extra de R$ 100 milhões ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para o início dos trabalhos, que devem começar neste verão. Os recursos federais foram assegurados pelo senador Márcio Bittar.

Entre os investimentos, o governador informou que as licitações para a construção da nova maternidade da capital e do viaduto no cruzamento entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas serão publicadas, em breve, no Diário Oficial.

Fonte: Agência Acre