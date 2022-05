No Acre, a expectativa de compras para o Dia das Mães é alta

O Dia das Mães, que é celebrado no segundo domingo do mês de maio, está se aproximando, e ao menos 80% da população rio-branquense com potencial para gastos domésticos, demonstram intenção de realizar as compras costumeiras dessa data.

Isso é o que aponta uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre – Fecomércio, em parceria com o Instituto Data Control.

A oportunidade de presentear a matriarca da família, leva grande parte dos consumidores às compras, esquentando o comércio, e levando alívio aos lojistas, que há muito tempo vem sofrendo grandes impactos econômicos, em consequência da pandemia.

Um dos fatores positivos que favorecem o otimismo dos lojistas, é o saque extraordinário do FGTS e o pagamento do 13° salário para aposentados e pensionistas do INSS.

“As nossas perspectivas para o mês de maio são boas. No início do ano houve uma queda nas vendas devido ao momento pandêmico. Porém, desde março, o mercado já vem melhorando. Abril foi ótimo. Já superamos a venda do ano anterior e diante do cenário atual, acreditamos que o mês das mães será melhor ainda”, diz a lojista Natália Cargnin.

Bares e restaurantes da cidade também se mostram otimistas. A empresária Gleyciene da Silva Paula diz: “percebo que essa pandemia despertou nas pessoas um consumo mais voltado para a diversão e entretenimento. Inclusive começamos a fazer um som ao vivo no restaurante nos finais de semana, porque independente de datas comemorativas, o ramo de alimentação, bares e restaurantes sempre têm a preferência nos gatos extras das pessoas em geral”.

Agora é se organizar e presentear aquela que merece presentes todos os dias.