Nego do Borel esclarece relação com Anitta após polêmica: “Eu a amo”

Nego do Borel revelou, através do stories do Instagram na última quarta-feira (4), como anda sua relação com Anitta após polêmica com Duda Reis. Em janeiro do ano passado, o cantor foi acusado de agredir, física e sexualmente, a ex-noiva e a cantora até parou de segui-lo nas redes sociais.

Indagado por um fã se Anitta já havia voltado a falar com ele, Nego foi resoluto: “A gente nunca parou de se falar não. A última vez que a vi, ela olhou nos meus olhos e disse que me amava. Ela é f*da, eu a amo”. Nego e a cantora, no entanto, não postam mais fotos e nem vídeos juntos nas redes sociais.

No começo de 2021, quando todas as acusações contra Nego começaram, Anitta chegou a desabafar após ser acusada de abandoná-lo quando mais precisou: “Oi? Se existe algum ser humano no mundo que mais tentou de tudo pelo bem dele, eu desconheço viu. Não falem sobre o que não sabem”.

Nego já negou ficada com Liziane Gutierrez e vice-versa

A ex-Fazenda Liziane Gutierrez se pronunciou no stories do Instagram, em 26 de abril deste ano, após rumores de que teria ficado com Nego do Borel durante o Carnaval. A influencer fez questão de relembrar que vivia um relacionamento com um soldado na Ucrânia, mas que ele terminou com ela após toda a repercussão.

“Eu não queria ter que falar sobre isso, mas acho que é necessário. No Carnaval eu me diverti horrores, não vou ser hipócrita muita coisa eu não lembro, porém o que estão falando por aí não é verdade. Não vou falar que eu e Nego somos amigos, porque aí é hipocrisia demais, mas a gente se encontrou, conversou, porque tem muito ‘disse, não me disse’, de tudo que aconteceu em ‘A Fazenda’ e é isso”, explicou a influencer.

Nego do Borel, por sua vez, também revelou que tudo não passou de fake news: “Não fiquei com ela. Encontrei na Sapucaí, abracei, tiramos foto, mas questão de ficar isso ai é fake news”.

