Negligência pública obriga moradores do Bairro das Placas, a improvisarem opções de lazer

Moradores do Bairro Placas, procuraram as redes sociais, para denunciar o descaso do poder público, com os espaços financiados pelo contribuinte.

A denúncia refere-se a quadra de futebol do Bairro, que a tempos não recebe reformas ou qualquer visita fiscalizadora dos órgãos competentes, para apurar a situação do espaço, deixando assim, os jovens adeptos de esportes, sem opção de lazer, e obrigando-os a improvisar traves e espaços, com madeiras retiradas de árvores próximas.

A quadra de futebol do Bairro das Placas, encontra-se totalmente abandonada pelo poder público, e segue tornando-se mais um escombro, do que outra, foi a opção de lazer de tantos jovens que buscam no esporte, alegria e esperança de dias melhores.

Por Catriny Souza