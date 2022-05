“Não sou nem Lula, nem Bolsonaro”, diz Petecão após liberação de Kassab sobre candidaturas à Presidência

Depois da liberação do presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, para que os estados decidam qual candidato a Presidência da República apoiar nas eleições deste ano, o senador e pré-candidato ao governo, Sérgio Petecão, declarou nesta segunda-feira, 23, que não deverá seguir nenhuma das candidaturas postuladas até o momento.

A tendência era o parlamentar seguir com apoio a candidatura à reeleição do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), já que é vice-líder do governo no Congresso Nacional, porém, Petecão optou por seguir neutro no pleito eleitoral, pelo menos durante o primeiro turno.

“Não sou nem Lula, nem Bolsonaro, meu candidato a presidente é o Acre”, declarou.

Segundo o presidente do PSD, Gilberto Kassab, a sigla deverá contar com candidatura própria em pelo menos 11 Estados da federação.

Fonte/ A folha do Acre