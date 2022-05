Não procede: José Bestene nega disputa a vaga de vice e afirma que o vice tem por obrigação ter representatividade política

Grupo do Márcio

As informações dão conta que Bestene contaria com o apoio de Márcio Bittar que rechaça com todas as forças o nome de Rômulo Grandidier para ser vice de Gladson.

Bestene afirmou que disputará a reeleição e que gosta muito do trabalho como deputado estadual podendo ajudar o governador.

Bestene disse ainda, que a quem interessar possa, para ser vice é preciso ter representatividade política para conduzir o processo de 2026.

A verdade é que esta guerra surda nos bastidores sobre a escolha do vice continua intensa, mas o governador garante que não aceitará interferências e que a escolha será pessoal e exclusivamente dele.

Rosana Nascimento (PSD), pré-candidata a deputada federal, tem feito o dever de casa. Visitando amigos, reafirmando compromissos e levando sua intenção de disputar uma cadeira na Câmara Federal. Rosana é aguerrida e isso é indiscutível. Até mesmo os desafetos dela têm que reconhecer que ela tem potencial.

Lene Petecão, que tem realizado excelente trabalho como vereadora, e Rosana serão as puxadoras de votos dessa chapa.

O prefeito Mazinho Serafim (União Brasil) deixou a UTI e segue estável. Vai ter que ter mais cautela com sua saúde, mas está bem. A seu modo frio, Ghelen dava tchau e soltava beijinhos irônicos enquanto Mazinho se descontrolava. Dispensáv.

Fonte/ A folha do Acre