Não perca tempo! Mega-Sena sorteia R$ 120 milhões nesta terça-feira

Os brasilienses aproveitam as últimas horas para jogar e concorrer a R$120 milhões no sorteio desta terça-feira (31/5) da Mega-Sena. No caso do aposentado Maurício Rodrigues, 70 anos, desistir não é uma opção. Ele conta que tentar a sorte nas loterias faz parte de sua vida há anos, e que garantiu alguns prêmios nessa rotina. Dentre eles, três quinas e várias quadras. “Só a sena que ainda escapa”, brinca. Morador do Cruzeiro, ele diz que, assim como centenas de moradores da capital federal, tem o sonho de ajudar a família. “Por isso, tento manter as esperanças”, completa.

O concurso 2.425 será às 20h, com transmissão pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube. O sorteio ocorre nesta terça-feira porque esta é a chamada Mega-Semana, ou seja, haverá três concursos da Mega-Sena em vez de dois: terça-feira, quinta-feira e sábado.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas e pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. No último sorteio, as dezenas 05, 12, 32, 38, 47 e 60 deram sorte aos moradores da capital federal. Dez brasilienses ganharam na quina e faturaram R$ 46.388,86. O DF teve, ainda, 273 apostas premiadas que fizeram a quadra, inclusos jogos simples e de bolão. No total nacional, 13.488 apostas acertaram quatro das seis dezenas e cada uma faturou R$ 923,68.

De acordo com o matemático e professor de Ciências Contábeis do Ceub Max Bianchi, jogar mais vezes é a forma de aumentar as probabilidades e levar o prêmio. “Isto pode ser feito por meio de apostas em mais números no mesmo cartão — o que aumenta significativamente as chances — ou realizando vários jogos de seis números em cartões diferentes”, explica. Conforme o especialista, como as dezenas são sorteadas aleatoriamente, em princípio, estudos sobre os números que historicamente mais saíram ou os que menos apareceram em sorteios anteriores podem não funcionar. “O fator sorte é predominante em quaisquer das formas de aposta. Mas, claro, só consegue ganhar aquele que aposta. E quem aposta mais tem mais chances de ganhar”, analisa o matemático.

A Caixa Econômica Federal divulgou que o apostador que joga seis números — aposta mínima — tem a chance de ganhar cerca de um em aproximadamente 50 milhões. Já quem joga mais números em um mesmo cartão têm aumentadas substancialmente as suas probabilidades. “Ou seja, por exemplo, quem faz a aposta máxima em um mesmo cartão, representada pela marcação de 15 números, terá como chances de ganhar uma em aproximadamente 10.003 de acertar, porém, estará arriscando o valor de cerca de R$ 22,5 mil em sua aposta, podendo, claro, perder”, exemplifica Max.

Cuidado redobrado

A ansiedade para obter o resultado pode ser alta e os apostadores podem ser descuidados. Por isso, o economista e professor do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Iesb Luis Guilherme Alho reitera que jogar com responsabilidade financeira, para não comprometer o orçamento, deve ser uma prioridade. “Ao participar de jogos de apostas, lembre-se de que essa é uma atividade que se baseia na incerteza, tanto para o sucesso, quanto para o fracasso. Portanto, é importante que quem jogue o faça como lazer”, pontua.

Além disso, Luis reforça que os apostadores devem, sempre, jogar em casas lotéricas oficiais ou pelo aplicativo de Loterias da Caixa. “Evite comprar apostas de locais não-credenciados ou ambulantes. Se for fazer um bolão, é possível comprar as cotas direto na lotérica. Na hora de jogar, deve-se avaliar o jogo com maiores chances de vitória dentro do valor que se pretende apostar”, esclarece. Segundo o especialista, não é preciso saber de probabilidade para definir o melhor jogo para o seu orçamento. “Basta fazer uma rápida pesquisa na internet. Vários sites disponibilizam esses valores, que não variam de jogo para jogo”, completa.

Fonte: Correio Braziliense