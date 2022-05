Naiara Azevedo passa mal e é atendida às pressas antes de show

Naiara Azevedo precisou ser atendida às pressas antes de um show na noite do último sábado (21). A cantora estava na cidade de Rio Branco, no Mato Grosso, e horas antes de ir para o local do show contou que estava com infecção alimentar.

“Estou passando muito mal, estou com intoxicação alimentar. Não dormi nada de ontem para hoje. Estou sentindo muita dor de estômago, náusea, sensação de estufamento, entre outras coisas“, contou Naiara no Stories.

“Comi alguma coisa que não me caiu bem. Vou ter que fazer algum exame de intolerância alimentar porque eu sempre tenho, é recorrente“, completou a cantora enquanto se arrumava.

Após o show, a sertaneja voltou as redes sociais e contou que precisou passar por um atendimento médico às pressas antes de subir no palco. Um médico e uma enfermeira foram ao camarim da artista e ela foi medicada com soro na veia.

Naiara disse que começou a passar mal novamente quando o show estava terminando. Ela contou que quase não conseguiu terminar o repertório por conta das dores, por isso tomou soro novamente no camarim depois de se apresentar.

Na noite deste domingo (22), Naiara contou que já está melhor, mas não completamente recuperada. “Estou melhor, não estou 100%, mas vou melhorar“, disse. A cantora está na cidade de Araputanga, no Mato Grosso, onde se apresenta esta noite.

