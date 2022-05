NADA FASHION: Mulher é presa em flagrante pela PRF tentando sair do Acre levando droga no corpo

Na noite desta quinta-feira,12 , durante as atividades da Operação Rota Brasil, na BR 364 , próximo o Posto de Fiscalização da PRF foi

abordado o ônibus da empresa Verde, que fazia a linha Rio Branco/AC – Porto Velho-RO. Durante a fiscalização, entre os muitos passageiros, uma passageira em especial, identificada por , Patrícia Silva de Souza, chamou a atenção dos policiais federais pelo

nervosismo em excesso, inquietação e respostas desconexas sobre o motivo da viagem para Rondônia.

Diante da fundada suspeita, a abordada foi submetida à uma busca pessoal, realizada por uma policial feminina, onde foram

localizadas sob suas vestes (calças) quatro invólucros amarrados as suas pernas com fita adesiva.

A substância com características de pasta base, reagiu positivamente ao narcoteste preliminar para alcaloide de cocaína.

Ao ser indagada sobre o cometimento do delito, Patrícia afirmou que recebeu a droga em Rio Branco e que

levaria até Porto Velho onde receberia R$ 2.000,00 pelo transporte da droga. A conduzida afirmou ainda que

pertence a facção comando vermelho e que esta era sétima vez que fazia esse tipo de transporte de ilícito.

Diante do flagrante delito, foi efetuada a prisão da mulher.