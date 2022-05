Na Expoacre, estande da Sesacre contará com ambulâncias e carreta do Hospital de Amor

Além de vacinas e testes rápidos para os frequentadores da Expoacre 2022, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) irá fazer a exposição de ambulâncias para possibilitar que a população conheça o instrumento e o trabalho essencial à vida do Serviço de Urgência e Emergência (Samu).

Além disso, unindo diversão e saúde, a carreta do Hospital de Amor também estará disponível durante toda a programação, levando informação e prevenção ao câncer. A carreta conta com seis cadeiras gamers, utilizando a tecnologia para propiciar conscientização aos jovens e adultos do mundo gamer.

“Olhem pro Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco: tijolo à mostra, as cores. O nosso estande é uma cópia do PS”, pontuou a secretária adjunta executiva, Muana Araújo. Além disso, terá posto médico, gabinete da secretária e local para receber as pessoas.

“Por nossas estruturas serem tão grandes, é necessário estarmos alinhados com a coordenação da exposição, para que tudo ocorra de forma a prestar o melhor serviço à população durante os dias do evento”, enfatizou Muana Araújo.