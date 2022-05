Na Bolívia segundo caso de varíola dos macacos é investigado pela Ministério Nacional da Saúde

Na Bolívia ainda é aguardado os resultados das análises laboratoriais de dois casos com suspeita de varíola dos macacos no país vizinho. Depois de aparecer o primeiro caso suspeito em Santa Cruz de La Sierra logo veio o segundo caso, ambos sendo acompanhado pelo Ministério Nacional de Saúde da Bolívia.

Na Espanha onde o vírus está presente e um jovem de 26 anos esteve presente com pacientes infectados, agora as autoridades aguardam o resultado oficial pois o a segunda pessoa está com sintomas idênticos ao da varíola dos macacos.

O Secretário Nacional da Saúde da Bolívia informou que catapora e chikungunia foram descartados em um dos pacientes e que o país vizinho não tem reagentes para confirmar se os pacientes estão com varíola dos macacos.

Varíola é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus da varíola, um ortopoxvírus. Provoca morte de até 30%. A infecção natural foi erradicada. A preocupação principal quanto a epidemias é o bioterrorismo.