Musk diz que pode reverter suspensão de Trump no Twitter

O ex-presidente americano foi suspenso do Twitter e de outras redes sociais após seus apoiadores invadirem o Capitólio dos EUA em janeiro de 2021 para questionar a vitória de Joe Biden na eleição presidencial. O Twitter apontou que Trump foi suspenso devido ao risco de incitação à violência.

O banimento do perfil de Trump do Twitter “alienou uma grande parte do país”, opinou Musk sobre os EUA. “Isso não acaba com a voz de Trump. Isso a amplifica entre a direita. É por isso que é moralmente errado e totalmente estúpido”, continuou.