Mulher tenta fugir de casa e apanha do marido

Um homem de 23 anos foi preso após mandato de prisão pelo crime de agressão contra a ex-companheira que tentou fugir de casa e apanhou do indivíduo, no município de Presidente Figueiredo (a 105 quilômetros de Manaus).

As prisões aconteceram no quilômetro 165, da rodovia federal BR-174, por volta das 11h, e no quilômetro 22 da rodovia AM-240, estrada de Balbina, por volta das 6h, ambos na zona rural do município.

Conforme o delegado Valdinei Silva, titular da unidade policial, o indivíduo de 23 anos cometeu o crime no dia 1° de abril de 2020, quando usou palavras ofensivas contra sua ex-companheira e a agrediu fisicamente.

“Na ocasião, a vítima tentou fugir da casa onde os dois moravam, situada em uma comunidade do município, porém, o infrator a perseguiu e praticou os crimes. Após isso, a vítima conseguiu escapar e se dirigiu à delegacia para registrar o ocorrido”, disse o delegado.

A autoridade policial informou que o indivíduo de 39 anos possuía dois mandados de prisão em seu nome, sendo um deles por roubo de um veículo da marca Fiat, modelo Uno, ocorrido em 2012, e outro roubo praticado em 2015.

“Este homem foi o responsável por roubar esse veículo no bairro São José Operário, em Manaus, e também subtraiu, no momento do crime, os pertences da vítima. Ele ainda praticou outro roubo em 2015”, detalhou Silva.