Mulher seminua protesta contra estupros em meio à guerra na Ucrânia em Festival de Cannes

A crise na Ucrânia chamou a atenção no Festival de Cannes na última sexta-feira (20), quando uma manifestante seminua, pintada de azul e amarelo (cores da bandeira do país), exibiu a frase “parem de nos estuprar” escrita em seu corpo.

A mulher não identificada arrancou seu vestido quando chegou ao tapete vermelho para mostrar as palavras de protesto. Além das cores da bandeira ucraniana em seu corpo, suas nádegas estavam cobertas por marcas de mãos feitas com tinta vermelha.

O evento é um dos principais festivais de cinema do mundo e ocorre todos os anos no mês de maio, na cidade de Cannes, na França.

Após o protesto, os seguranças do festival rapidamente envolveram a mulher em um casaco preto e a tiraram do local. Os convidados pareciam confusos enquanto a música do evento continuava tocando.

O protesto aconteceu durante a estreia mundial do filme “Três Mil Anos de Saudade”, com as estrelas Idris Elba e Tilda Swinton prontas para percorrer os famosos degraus do Palais des Festivals, centro de convenções criado para receber o festival.

A guerra na Ucrânia completará três meses na próxima terça-feira (24). A invasão russa ao país deixou um rastro imensurável de mortes e destruição. Segundo a ONU, mais de 14 milhões de pessoas fugiram de suas casas desde o início do conflito, cerca de seis milhões se refugiaram em países vizinhos, enquanto oito milhões se deslocaram dentro do país.

Fonte/ Portal r7