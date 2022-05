Mulher que se casou com um boneco ‘dá à luz’ um bonequinho

Em dezembro de 2021, o Estado de Minas mostrou o caso de uma mineira, de Rio Paranaíba, que se casou com um boneco de pano. A cerimônia, transmitida nas redes sociais, contou com cerca de 300 convidados e repercutiu na mídia nacional. Depois do casório, teve noite de núpcias num motel e viagem para o Rio de Janeiro. Praticamente todos os custos foram arcados por patrocinadores e amigos de Meirivone Rocha, de 37 anos, conhecida como Santinha.

Depois da repercussão do casamento, veio outra surpresa: Santinha anunciou a gravidez. Em entrevista à reportagem, ela revelou que engravidou antes de se casar. Durante 40 semanas, andou pelas ruas de Rio Paranaíba com a barriga postiça. No último sábado (21/5) aconteceu o impensável: Meirivone Rocha deu à luz ao bonequinho “Marcelinho”, filho do marido de pano dela, o “Marcelo”.

O parto foi normal e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais. Amigos se uniram e fizeram a ambientação de uma sala de parto, dentro da casa de Santinha. As “enfermeiras” fizeram todos os procedimentos como aferição da pressão, enquanto Santinha sentiu as dores das contrações e se emocionou ao ouvir o choro do recém-nascido.

“Marcelinho” nasceu com “saúde”, e Santinha já compartilha fotos da família feliz: ela ao lado do marido de pano, “Marcelo”, e do filhinho. Nesta segunda-feira (23/5) outro passo foi dado: “Marcelinho” ganhou certidão de nascimento. “Não vou parar por aí, vou fazer até o teste do pezinho nele”, contou Meirivone à reportagem.

Chá de Revelação

Antes do nascimento de “Marcelinho”, Santinha promoveu um chá de revelação e recebeu vários presentes: enxoval, fraldas, mamadeiras, etc. Solidária, ela resolveu doar tudo para “mães de verdade”.

“A única coisa que eu fiquei para mim foi umas mantinhas para embrulhar o ‘Marcelinho’”.

O quarto do bebê foi criado com a ajuda da filha dela, de 19 anos. A jovem comprou um berço na internet e pintou de azul. “Ela pensou tudo com muito carinho”.

É um teatro!

Santinha sempre deixou claro que o casamento e a gestação são um teatro. Mãe de dois filhos, de 14 e 19 anos, ela trabalha como diarista para se sustentar. Apesar de ser formada em pedagogia, ainda não conseguiu um emprego como professora. “Até me chamaram para trabalhar em Guarda dos Ferreiros, mas é longe, e a prefeitura não deu transporte. Eu não tenho carro, como eu iria? Acabei tendo que desistir da vaga” desabou.

O grande objetivo de Meirivone é chamar a atenção da mídia nacional, sobretudo de apresentadores de televisão, como Luciano Huck e Rodrigo Faro, para ganhar a sonhada casa própria. “Vivo de aluguel, tentei financiar, mas não consegui. Eu não tenho comprovante de renda, mas sigo lutando pelo meu sonho”.

A mãe que fez o boneco

Santinha revelou ao Estado de Minas que o boneco “Marcelo” foi criado pela mãe no início da pandemia. “Eu sempre gostei de forró, mas não tinha com quem dançar, aí minha mãe fez o Marcelo para mim, ele virou meu companheiro de dança”.

A mulher se apresentou em vários eventos em Rio Paranaíba e nas cidades vizinhas. Cada vez mais apegada a “Marcelo” , resolveu realizar dois sonhos: fazer um ensaio fotográfico vestida de noiva e conquistar a casa própria. Esse último ainda está em andamento. “Tenho fé em Deus que vou conseguir minha casinha. Vou balançar a chave com meus dois filhos e mostrar que nenhum sonho é impossível”.

Comentários maldosos