Mulher pede ajuda para trabalhar após ser roubada duas vezes em 15 dias no Camelódromo do centro da cidade

Ocorre que o já era uma vida difícil, ficou muito pior. É que em um período de 15 dias, a pensão, que ela aluga no Centro Comercial Aziz Abucater, conhecido como Camelódromo, foi alvo de criminosos duas vezes. “A primeira vez levaram tudo eu que tinha, um prejuízo de mais ou menos 8 mil reais. Eu dei um jeito e peguei toalhas, lençóis, panela e fiquei vendendo para ganhar comissão. Os bandidos vieram de novo e levaram tudo que tinha na pensão”, afirma.

Lineide, que há mais de 13 anos trabalha na região do Camelódromo, conta que não tem coragem de voltar para a pensão e nem dinheiro para pagar o aluguel do local. A trabalhadora teme que por falta de um ponto de trabalho, os filhos comecem a passar fome. “Eu preciso de um ponto para trabalhar. Eu estou tentando vender umas poucas coisas pelos menos para comer, mas em qualquer lugar que eu me sento vem o “rapa” e me expulsa. Eu faço um apelo para que me consigam um local para trabalhar. Não deixem que meus cinco filhos passem fome mesmo eu tendo coragem de trabalhar todos os dias da minha vida”, afirma.

Lineide registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia, mas até agora seus produtos roubados não foram encontrados.

A reportagem tentou entrar em contato com a prefeitura para saber se há algo que possa ser feito no caso do apelo de Lineide, mas ainda não obteve resposta.

Fonte/ O Alto acre