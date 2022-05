Mulher é queimada dentro de casa pelo companheiro

Foi registrado no último sábado 07 de maio, a tentativa de homicídio cometida contra uma mulher de aproximadamente 40 anos, que teve a casa onde morava totalmente incendiada, e várias partes do corpo com queimaduras graves. O principal suspeito do crime, é o ex-companheiro da vítima.

O fato ocorreu na Estrada da Floresta, Travessa das Flores, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo a vítima, ela estaria sendo mantida em cárcere privado desde a última terça-feira (03) pelo suspeito.

Ainda de acordo com a mulher, o homem já teria sido preso por descumprir a medida protetiva solicitada por ela. Após ser solto, o suspeito voltou a procurar a ex-companheira, mantendo-a privada de liberdade por cerca de quatro dias, queimando partes do corpo da mesma com acetona e incendiado a casa neste final de semana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastram com velocidade devido à casa ser de madeira. O imóvel ficou completamente destruído e a vítima perdeu tudo o que tinha.

Fonte/ Agazeta.net