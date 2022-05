Mulher é presa suspeita de matar filha de um ano; criança morreu após ser afogada em uma pia

Uma mulher foi presa suspeita de matar a própria filha, na manhã desta terça-feira (10), em Feira de Santana, cidade que fica a 100 quilômetros de Salvador.

Criança de um ano e nove meses morre em Feira de Santana nesta terça-feira

A mulher de 26 anos teria matado a filha, identificada como Raquel Teixeira, de 1 ano e 9 meses, afogada em uma pia. O crime ocorreu na Avenida Amaralina, no bairro da Pamplona. De acordo com a Polícia Militar, a garota estava embaixo de uma colchão.

O Samu foi chamado para tentar socorrer a criança, mas no local, os profissionais de saúde atestaram a morte de Raquel.

De acordo com informações de testemunhas, a mulher seria usuária de drogas. A criança vivia em Salvador, com a avó e estava em Feira em uma casa próxima de onde ocorreu a situação. Não há detalhes sobre as circunstâncias do crime.

Após a prisão, a mulher foi levada pela Polícia Militar para o Complexo de delegacias da Polícia Civil de Feira de Santana. Em nota, a Polícia Civil diz que a apuração está em fase inicial e, que por conta disso, os detalhes não podem ser divulgados, para não interferir no andamento do caso.