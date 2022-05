Mulher é presa por manter 19 cachorros em casa repleta de lixo e animais mortos

Dezenove cachorros foram resgatados, na tarde deste sábado (21), após a polícia atender uma denúncia informando que uma mulher, identificada como Adriana Vieira Alves, mantinha os animais em condições de maus-tratos dentro de uma casa abandonada, localizada na rua Visconde Laguna, no bairro Flores, na Zona Norte da capital.

De acordo com informações do Tenente Ruan, do CPA Centro-Sul, após uma denúncia recebida pelo Ciops, a guarnição foi encaminhada para apurar as informações no local e ao chegar no endereço mencionado constatou a veracidade dos fatos.

“Tentamos entrar em contato com a senhora e, posteriormente, conseguimos ver que dentro da residência havia bastante animais em situações deploráveis em um ambiente insalubre. O portão estava aberto, entramos para verificar e foi constatado vários animais”, explicou a autoridade.

Ainda conforme a autoridade, os moradores do local se reuniram e ajudaram durante o resgate. Algumas pessoas se reuniram e entregaram rações, coleiras e outros mantimentos para ajudar os animais resgatados. Em relação à mulher, ela negou que mantinha os cachorros nas condições conforme acusações.

“Realizamos o resgate com o apoio da população. Foi tudo registrado pelos moradores que também conseguiram ajudar e resgatar todos os animais que estavam lá dentro, exceto um que morreu. A mulher alegou várias situações, mas iremos levá-la para a delegacia para os procedimentos cabíveis”, finalizou.

Segundo os moradores do local, a mulher tomava conta da casa e há 3 anos deixava os animais viverem nessas condições. Os moradores relataram que já fizeram várias denúncias, mas somente agora que tomaram uma providência, após um grupo de advogados, promotores e Juízes realizarem a denúncia.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde irá passar pelos procedimentos cabíveis e ficar à disposição da Justiça.

