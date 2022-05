Mulher é estuprada e espancada até a morte em uma área de mata no município

Na madrugada terça-feira (17/5) uma mulher de aproximadamente 40 anos, foi estuprada e espancada até a morte em uma área de mata no bairro São Domingos, no município de Maués, distante 257 Km de Manaus.

Ela foi encontrada nua, por volta de 1:30 da manhã, com vários hematomas no rosto e pelo corpo e a suspeita é que ela tenha sido estuprada antes de ser morta.

Um jovem de 21 anos foi preso acusado de ser o autor do crime. Segundo a polícia, ele foi flagrado por um funcionário de um posto de combustíveis.

O homem viu a mulher sendo espancada e acionou uma viatura que fazia patrulhamento pela área. Assim que os PMs chegaram no local, se depararam com a mulher caída no chão, já sem vida, mas o suspeito fugiu ao perceber que havia sido visto pelo frentista.

Buscas foram feitas nas imediações e o acusado acabou preso e confessou o homicídio. A vítima, porém, não foi identificada e a motivação do crime não foi divulgada até o momento.

Por No Amazonas é Assim