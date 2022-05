Mulher é espancada pelo marido e tem braço quebrado em dois lugares

Noite de sábado,30, no Conjunto Universitário III, Rua Manoel Gadelha, uma mulher é agredida pelo marido durante uma noite de bebedeira.

Segundo populares, o casal sempre briga toda vez que consome bebidas alcoólicas. Mas, na noite deste sábado o rumo dessas brigas corriqueiras tomaram outro rumo.

A vítima foi identificada por Nadma Lira Costa do Carmo de 43 anos, o agressor se chama Laercio Costa do Carmo.

Nossa equipe apurou no local que, o filho de Nadma, cansado de ver a mãe sendo constantemente espancada, na noite deste sábado não aguentou e tentou fazer justiça em prol da mãe. O mesmo entrou em luta corporal com o padrasto com intenção de desferir terçadadas no mesmo, porém, Laercio conseguiu fugir.

A polícia militar foi acionada, e iniciou uma busca pelo agressor que acabou sendo encontrado nas redondezas e foi conduzido à delegacia no qual vai responder pelo crime Lei Maria da Penha.

O viatura do SAMU foi até o local prestar socorro à vítima e encaminha-lá até o pronto socorro de Rio Branco para procedimentos mais elaborados.

Segundo equipe médica do SAMU, o estado de saúde da vítima é estável, a mesma quebrou o braço em dois lugares, mas não precisará passar por cirurgia.