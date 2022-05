Mulher é esfaqueada e polícia investiga tentativa de feminicídio

Mais uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio no Distrito Federal na noite desta terça-feira (10/5), dois dias depois do domingo em que se comemorou o Dia das Mães. Uma moradora do Itapoã, 29 anos, foi esfaqueada com golpes no pescoço, tórax, face e braços. A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) investiga o caso como tentativa de feminicídio.

Na manhã desta quarta-feira (11/5), o delegado-chefe da unidade contou à reportagem que está nas ruas em diligência com equipes policiais para localizar e prender o agressor, 33 anos. Conforme informações passadas ao Correio, o crime aconteceu entre 21h e 21h30.

O casal estava em casa quando começou a discutir. O homem ameaçou a mulher e saiu do local, mas voltou logo em seguida, já agressivo e com a faca. Foi neste momento que a golpeou diversas vezes.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local com uma bicicleta vermelha. A delegacia e os policiais passaram a madrugada em operação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a mulher foi atendida e levada para o Hospital Regional Leste, do Paranoá, com rebaixamento dos sinais vitais e ferimentos graves. Ela estava consciente, orientada e instável.

Durante a madrugada, ela passou por procedimento cirúrgico e ainda não prestou depoimento à polícia devido ao quadro de saúde.

Fonte: Correio Braziliense