Mulher é achada morta com golpes de faca na entrada de casa no interior do Acre

Maria Sirleide Ramos Campos, de 55 anos, foi achada morta na tarde desta sexta-feira (27) no bairro Rua Nova, em Mâncio Lima, interior do Acre. A mulher tinha várias perfurações de faca na região do tórax e estava caída na entrada do quintal da casa onde morava.

Segundo a polícia, vizinhos e moradores próximos afirmaram não ter visto o que aconteceu. Aparentemente, Maria Sirleide estava sozinha na residência. Até o início da noite desta sexta, as polícias Civil e Militar informaram que nenhum suspeito havia sido identificado como autor do crime, mas que as investigações já iniciaram pelas equipes.

“A viatura foi até o local, constatou o óbito e a área foi isolada. O que temos é que foram perfurações no tórax e que ela morreu no local. Não temos suspeitos ainda, o marido dela trabalha em outro local com um rapaz e, a princípio, não tem inimizades ou outra coisa que pudesse direcionar ao homicídio”, explicou o comandante da PM-AC da cidade, tenente Silva Neto.

O comandante explicou também que a vítima era uma mulher muito resguardada e não tinha indícios em participação com facções criminosas. “Não tinha envolvimento com tráfico de drogas. A primeira suposição que temos é que pode ter sido um assalto”, relatou.

O delegado do município, Obetaneo dos Santos, disse que encaminhou duas equipes para o local e solicitou que o Instituto Médico Legal de Cruzeiro do Sul, cidade vizinha, recolha o cadáver para perícia.

“Estamos trabalhando para identificar a motivação e autoria. Agora é a investigação, estamos trabalhando, assim que fui informado designei duas equipes para o local”, resumiu

