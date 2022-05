Mulher descobre poder após parar de se depilar e revela estar faturando alto nesta nova fase

Uma mulher fez uma grande descoberta após parar de se depilar devido a alguns problemas de saúde e agora tem conseguido receber muito dinheiro.

Candace Cynthia, de 32 anos, parou de retirar os pelos em 2018, depois de receber um diagnóstico de um distúrbio do sono que resulta em cansaço e bastante sono durante o dia.

Segundo a canadense, passar horas tirando todos os fios do corpo consumia muita energia dela e esse foi o grande gatilho para que ela abandonasse essa tradição e renovasse a estética.

“Quando fui diagnosticada com narcolepsia, tive que descobrir o que funciona para mim e decidir onde colocar minha energia. Muitas vezes eu estava cansada, então depilar todo o meu corpo consumia muita energia”, contou ao The Mirror.

Ela não nega que no início foi difícil, pois já estava acostumada com a estética lisa e culturalmente estar ‘peluda’ era estranho. Entretanto, logo começou a se aceitar e divulgar fotos do corpo natural.

A exposição acabou gerando uma forte repercussão e atraindo milhares de seguidores. Atualmente, a estrela do OnlyFans fatura mais de £ 12 mil por ano – cerca de R$ 75 mil – vendendo fotos para os assinantes.

Por Portal 7