Mulher dada como desaparecida é encontrada morta ao lado de criança viva dentro de um carro – Vídeo mostra resgate

Na manhã desta sexta-feira (27), uma mulher de cerca de 30 anos, que foi dada como desparecida foi encontrada morta ao lado de uma criança que estava viva, dentro de um carro que foi encontrado fora da estrada.

Segundo as primeiras informações repassadas pela polícia, a mulher que não teve o nome divulgado, desapareceu na última quinta-feira (26), no município de Maravilha, localizado na região oeste do estado de Santa Catarina.

O veículo VW/Gol, foi localizado dentro de um riacho que fica ao lado de um quartel do Corpo de Bombeiros, segundo os socorristas a mulher já foi encontrada sem vida e uma criança de dois anos foi resgatada com vida, contudo, apresentava lesões pelo corpo e tinha sinais de hipotermia.

A família procurava pela mulher e a criança, desde a manhã de quinta-feira, ela havia deixado o marido no trabalho e desde então não tinha dado mais notícias.

A criança foi encaminhada as pressas para uma unidade de saúde da região, a família está no local acompanhando o atendimento criança.

O Hospital São José, atualizou o estado de saúde da criança 2 anos resgatada nesta manhã.

Acredita-se que a menina ficou mais de 20 horas dentro do carro com a mãe morta no banco da frente. Segundo a equipe médica que atende a criança informou que a criança chegou na unidade de saúde com sangramentos, hipotermia e lesões, mas que seu estado é considerado estável, ela está internada no setor de emergência do hospital.

Veja o resgate: