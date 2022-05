Mulher dá à luz dentro de carro de motorista que salvou criança arremessada de carro pelos pais

“O raio não cai no mesmo lugar duas vezes” é um ditado que, com certeza, não se encaixa para Arquimedes Galvão, motorista que ficou conhecido por salvar uma criança de 4 anos, arremessada para fora de um carro pelos pais.

Mulher dá luz dentro de carro de motorista de aplicativo em Porto Velho

Na noite da última quinta-feira (12), o motorista de aplicativo presenciou e participou do nascimento de um bebê dentro de seu carro. A corrida era para maternidade de Porto Velho, mas a passageira deu à luz antes.

Quando finalizava uma corrida no bairro Santo Antônio, região norte de Porto Velho, Arquimedes recebeu um pedido de ajuda pelo rádio, de uma colega de profissão. Ela precisava terminar uma corrida, mas o carro dela havia dado problema.

“Não me lembro ao certo o horário, mas uma colega nossa entrou em contato e falou que o carro dela estava falhando e que precisava de ajuda para terminar uma corrida até a maternidade. Eu terminei a minha corrida e fui até a zona sul”, disse.

Arquimedes conta que mal colocou a passageira no banco de trás do carro e ela entrou em trabalho de parto.

“Cheguei lá e coloquei a mulher no meu carro. Nessa hora, ela começou a parir. Aí teve o bebê o dentro meu carro”, conta.

Toda a movimentação chamou a atenção de uma viatura que passava no local. Os policiais, após se inteirarem do ocorrido, fizeram a escolta do motorista com a nova mamãe até a maternidade municipal.

“Eu pedi para eles me escoltarem, pois até esperar a chegada da ambulância poderia demorar. Eles foram solícito”.

O motorista conta que ficou conhecido pelos colegas de profissional como: ‘Arquimedes das crianças’.

“Eles falam que eu salvo crianças e trago elas ao mundo. É engraçado, mas em quase três anos de profissão, essa semana, com certeza, foi bem diferente e intensa. Pra quem diz que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, eu sou a prova de que pode cair sim”, disse, alegre.