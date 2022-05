Mulher corta pênis de homem após recusar sexo com dois homens; vídeo mostra ela e a vítima

Uma mulher corou o pênis de um homem e acabou detida na noite da última quarta-feira (11/05), no centro de Manaus/AM. O crime teria ocorrido depois que a vítima convidou a moça para passar uma noite a três com outro homem. As informações são do O Dia/IG.

Os funcionários do estabelecimento disseram que a mulher aparentava estar bêbada quando subiu para o quarto da vítima. Pouco depois, eles ouviram gritos e pedidos de socorro. Ao chegarem ao local, o quarto estava coberto de sangue e o homem apresentava um ferimento grave no pênis, parcialmente cortado.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, também na capital. Por pouco, o homem não teve o pênis decepado.

A mulher foi detida e levada para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos. Ela não informou a motivação do ato e nem o tipo de relação que tinha com o homem. Agora, ela pode responder por tentativa de homicídio.

Por MCEARA.COM