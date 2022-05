Mulher atira na cabeça do marido após descobrir traição

Uma mulher de 38 anos foi presa na tarde da última terça-feira (3) em Ituporanga, Santa Catarina, após tentar matar o próprio marido a tiros. As informações são do portal ND+.

A Polícia Civil foi chamada à residência do casal no bairro Santo Antônio por volta das 17 horas e encontrou a suspeita, que foi detida em flagrante.

Segundo os agentes, o disparo foi feito com uma pistola que pertence à vítima, acertando a parte de trás da cabeça dela.

O delegado responsável pelo caso, Fernando Padilha Figueiredo, informou que o motivo do disparo foi uma suposta infidelidade do marido. A mulher teria acabado de descobrir uma traição do rapaz.

Ainda de acordo com a polícia, o casal tem dois filhos, de 5 e 10 anos, mas não se sabe se eles estavam na residência no momento dos disparos.

Marido é internado em estado grave

O marido foi socorrido com vida e encaminhado em estado grave para o Hospital Bom Jesus, em Ituporanga.

Após uma primeira análise, porém, a vítima foi transferida para a unidade de Rio do Sul por causa da gravidade dos ferimentos. O Corpo de Bombeiros explicou que o rapaz apresentava hemorragia severa.