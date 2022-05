MP leva serviços de saúde e sociais aos moradores de Porto Acre

Os moradores de Porto Acre, interior do estado, vão participar de mais uma edição do Projeto MP na Comunidade, do Ministério Público Estadual (MP-AC), no próximo sábado (7). O órgão estadual e a prefeitura fecharam uma parceria para disponibilizar atendimentos de saúde e serviços sociais para a população.

Equipes da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) também vão estar na cidade disponibilizando atendimento com clínico-geral, pediatra, dentista e psicólogos, além de e exames laboratoriais com testes rápidos, farmácia, coleta de PCCU e aplicação de vacinas.

As equipes vão atender das 8h às 16h em dois pontos:

• Escola Edmundo Pinto de Almeida Neto – atendimentos de saúde;

• Escola Novo Horizonte – serviços de cidadania e lazer.

Na ocasião, servidores do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Napaz), Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) e Ouvidoria Geral vão tirar dúvidas e disponibilizar serviços sociais.

Os moradores também terão acesso:

• Benefícios do INSS

• Emissão da Carteira de Trabalho Digital

• Prevenção de violência pela Patrulha Maria da Penha

• Orientação do Programa Acre Pela Vida

• Atividades de recreação infantil oferecido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc)

• Casamento coletivo por meio do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Esta marcada ainda uma palestra sobre autismo e uma roda de conversa do Círculo das Marias, promovida pelo Napaz.

Os moradores vão poder tirar a 1ª e 2ª via da carteira de identidade, sendo a 1ª via gratuita e cobrança de uma taxa na emissão da 2ª; CPF e 2ª via da certidão de nascimento. Serão oferecidos ainda serviços da Defensoria Pública, do Conselho Tutelar do município, Cad Único e Programa Auxílio Brasil.