MP investiga show de Gusttavo Lima com contrato de R$ 800 mil em cidade de 8 mil habitantes de RR

A contratação do cantor Gusttavo Lima pela prefeitura de São Luiz, o menor município de Roraima, por R$ 800 mil, é alvo de investigação pelo Ministério Público de Roraima (MPRR). A cidade tem uma população estimada em cerca de 8 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Assim, dividindo o valor do cachê, daria R$ 100 por cada pessoa que vive na região, incluindo adultos e crianças.

O show deve ocorrer de dezembro, na 24ª edição da vaquejada na cidade. Além de Gusttavo Lima, se apresentam na festa a dupla Cesar Menotti e Fabiano e a cantora Solange Almeida. São Luiz tem um PIB de R$ 147,6 milhões, o segundo mais baixo do estado, ficando atrás apenas de Uiramutã.

Em nota enviada ao g1, o prefeito da cidade, James Batista (Solidariedade), disse não brincar com dinheiro público e que “o evento trará receitas diretas para as contas do município que permitirão o pagamento de todas as despesas”. Veja a íntegra da nota ao final da reportagem.

O MPRR informou ao g1 que solicitou informações ao município, por meio da Promotoria de São Luiz, sobre como os recursos foram arrecadados e também se haverá retorno para os moradores. O MP não informou quando foi instaurada a investigação, mas disse que a prefeitura recebeu um prazo de dez dias para enviar resposta.

Gusttavo Lima, chamado nacionalmente de “Embaixador”, tem um dos cachês mais altos do Brasil, chegando a até R$ 1,2 milhão por show.

A assessoria do artista também foi procurada, mas não retornou até a última atualização desta reportagem.