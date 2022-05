Motorista que transportava mais de R$ 3 milhões em cocaína pura é condenado

O caminhoneiro João Alves de Santa Ana Martins foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas. A decisão foi do juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, Raimundo Nonato Costa Maia.

João Alves foi preso no dia 17 de dezembro do ano passado durante uma ação de investigadores da DENARC da Polícia Civil. A ação policial aconteceu na BR-364, logo na entrada da cidade de Rio Branco.

Os 155 quilos de cocaína estavam escondidos em tambores, que eram transportados no caminhão do acusado. A investigação revelou que João Alves saiu de Cruzeiro do Sul com o carregamento da droga. Para dissimular o cheiro do entorpecente o traficante utilizou graxa nos tambores. Os mais de 150 quilos estavam avaliados, segundo a polícia, em R$ 3 milhões e 200 mil.

Na mesma decisão que condenou o réu a quase 10 anos, a Justiça confiscou o caminhão Ford Cargo. O veículo será destinado à Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com deficiência.

Fonte: Acrenews