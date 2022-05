Motorista morre após bater caminhão em coluna de concreto de mercado no interior do Acre

O motorista de caminhão Bismarque Costa da Silva, de 25 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (18) após bater o veículo que dirigia na coluna de um mercado, na Avenida Diamantino Augusto Macedo, em Plácido de Castro, interior do Acre.

A informação inicial repassada à polícia é que ele tinha epilepsia e pode ter sofrido um ataque, antes de perder o controle e bater o veículo.

A polícia foi acionada pelo dono do comércio, que, ao chegar no local, por volta das 6h30, encontrou a cena do acidente.

Após o acidente, Silva ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital da cidade, foi reanimado, mas não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para fazer os exames cabíveis. A Polícia Civil deve acompanhar o caso.

“Vamos ouvir as pessoas, coletar os elementos probatórios, verificar se há câmeras no local, para depois formarmos nossa opinião”, disse delegado Danilo Almeida, que vai apurar os fatos.

Fonte: G1ACRE