Motorista de carro morre em grave acidente com carreta na BR-364

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou um morto na manhã desta segunda-feira (16/05). Os dois veículos bateram de frente na BR-364, próximo de Candeias do Jamari.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a vítima transitava em um carro Fiat Mobi de cor branca, sentido Ariquemes, quando bateu de frente com uma carreta bitrem que seguia no sentido contrário.

Com a força do impacto, o motorista ficou preso entre as ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas ao chegar no local a vítima já estava sem vida. Ele foi identificado como Paulo César de Oliveira, 61 anos.

O local foi isolado, para a realização dos trabalhos da perícia técnica, em seguida, o corpo foi removido pelo rabecão para o Instituto médico legal.

A Polícia Rodoviária Federal esteve realizando o registro da ocorrência, e irá apurar as causas do acidente.

Vídeo registra momento do acidente:

Por Portal de Rondônia