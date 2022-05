Motorista de aplicativo escapa de sequestro jogando carro na frente de viatura da PM

Um motorista de aplicativo escapou de um sequestro em que era refém de quatro assaltantes ao “jogar” carro na frente de uma viatura da Polícia Militar.



O motorista que não teve o nome revelado, foi chamado por uma mulher pelo aplicativo para una corrida até o bairro Laelia Alcântara na região do Calafate.



Segundo a vítima no meio do caminho ela pediu para parar onde dois homens entraram no carro e pediram para ele seguir até o bairro Cabreuva, onde mais dois homens entraram no carro e a mulher desceu.



Percebendo que se tratava de um assalto o motorista contou que entrou em ruas movimentadas e quando trafegava na principal da Baixada da Sobral, ele teria “jogado” o carro na frente de uma viatura da Polícia Militar e saltou do carro pedindo socorro.



Imediatamente a guarnição cercou o carro, pediu reforço e os “passageiros” foram imobilizados.



Em poder do quarteto foi encontrado uma arma artesanal semelhante a uma escopeta municiada com calibre 36.



De acordo com informações os quatro presos possuem passagem pela polícia e um deles estaria em liberdade provisória a cerca de cinco dias.



Os suspeitos, a arma e munições foram encaminhadas a Defla para os procedimentos cabíveis.