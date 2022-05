Motorista de aplicativo é preso com cocaína dentro do veículo

Em patrulhamento, os Policiais Militares do Giro do Batalhão de Operações Especiais ( BOPE), apreendeu 4 barras de cocaína no interior de um veículo de aplicativo na noite desta segunda feira, 30, no bairro São Francisco em Rio Branco Acre.

Uma ação dos Policiais ocorreu no estacionamento de um mercantil localizado na região, eles estavam fazendo patrulhamento de rotina, quando populares os abordaram e disseram que no estacionamento havia um veículo modelo Fiat Mobi, de cor vermelha e o motorista estava nervoso levantando suspeita.

De imediato os policiais foram no local, abordaram o motorista e fizeram uma vistoria em seu veículo, neste momento, os policiais encontraram 4 barras de cocaína dentro do carro.

Segundo os policiais, o homem informou que estava esperando um traficante vir pegar a droga que já estava vendida.

O motorista teve prisão decretada é possivelmente irá responder pelo crime de tráfico de drogas, o mesmo foi levado à delegacia central de flagrantes – DEFLA, e está à disposição da justiça.