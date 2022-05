Motociclista morre em acidente com caminhão na BR

O acidente foi uma “batida do tipo colisão lateral”, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, mas não informou outros detalhes. O acidente foi no Km 483 da rodovia.

A vítima morreu ainda no local do acidente. O óbito foi conformado por uma equipe do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).