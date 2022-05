Motociclista morre após perder controle da direção em curva e bater contra árvore no Acre

O motociclista Márcio Bleine França da Silva, de 47 anos, morreu após sofrer um acidente na noite desse domingo (15) na Vila Campinas, distrito do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), Silva perdeu o controle da direção da moto que pilotava em uma curva e acabou batendo em uma árvore.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no campinho da unidade de saúde.

O corpo de Silva foi levado nesta segunda-feira (16) para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os devidos procedimentos.

