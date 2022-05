Morre no PS homem esfaqueado por cunhado

Com sinais de embriaguez autor do crime abraçou o cunhado e desferiu uma facada no peito de Raimundo Nonato que não resistiu a lesão e faleceu na manhã desta quarta-feira (25/05) no Pronto Socorro de Rio Branco.

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (23/05) na rua Major Mendonça de lima, bairro Vila Acre.

O autor do crime usou uma arma branca e foi identificado por Joseano de Souza, cunhado da vítima.

O delegado Alcino Júnior, responsável pela Delegacia de Homicídio e proteção à Pessoa (DHPP) informou a um site local que o motivo do ato criminoso é uma desavença de família.

O homem entrou na residência e como nada tivesse acontecido anteriormente o acusado deferiu uma facada no peito de Raimundo Nonato que foi encaminhado em estado grave para o Pronto Socorro (PS) não resistindo a gravidade e vindo a óbito na manhã desta quarta-feira(25/05).

Acesse o link e veja como tudo aconteceu https://ecosdanoticia.net.br/2022/05/abraco-da-morte-pedreiro-e-esfaqueado-pelo-cunhado/