Morre dona Cosma, uma das moradoras mais antigas da Estação Experimental, mãe do repórter Raimundo Fernandes

Uma foto da dona Cosma em família, no seu aniversário de 88 anos. Da esquerda para direita: Raimundo Fernandes, Elson, Cosma, Ceci e Francisca

Morreu na madrugada desta quarta-feira, 24, no Pronto-Socorro de Rio Branco, dona Cosma, 88 anos, mãe do jornalista e diretor da Rádio Difusora Acreana, Raimundo Fernandes. Ela era uma das moradoras mais antigas do tradicional bairro Estação Experimental.

O velório já está acontecendo na casa dela, na travessa Guanabara, 211, ao lado da Clínica Ortho Life, próximo ao antigo Supermercado Gonçalves.

“Se foi minha guerreira”, disse meu colega Raimundo Fernandes.

Fonte: Acrenews