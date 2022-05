Moradores do ramal Eletrônica I afirmam que haverá resistência caso o governo retirem os maquinários sem terminar as obras

Os moradores do ramal Eletrônica I divisa com estado de Rondônia ficaram indignados com a notícia que o Governador Gladson Cameli, mandou reto9rar as máquinas que pertence ao estado que estava á disporão da prefeitura Municipal, os maquinários estão executando um serviço paliativo no ramal que segundo os moradores mais de quatro anos que o ramal não recebia investimento por parte do poder Púbico.

A prefeitura municipal de Acrelândia esta realizando um serviço de melhoramento e piçarramento nos pontos críticos daquele ramal. São quase 30 km de serviços que será executado, porem os maquinários pertence ao governo do estado cedido para o município através de uma parceria.

Porem nesta quinta-feira (26), veio a notícia por parte dos funcionários do Deracre que o governo mandou retirar os maquinário no local.

Na tarde de ontem, o vice-prefeito Graia Caetano acompanhado dos vereadores Gilberto Da Patrol e Belmonte, estiveram na localidade dialogando com os moradores.

Segundo Elismar Marques morador da localidade o governo estadual está agindo de forma politiqueira sem pensar na comunidade. Segundo ele, já informaram aos funcionários do Deracre que irá haver resistência caso o estado for retirar os maquinários sem concluir as obras de melhorias no ramal.

“Olha já faz quatro anos que este ramal não recebe melhorias, graças a Deus a prefeitura começou executar este serviço aqui, ai vem o governo de forma politiqueira sem pensar na comunidade para retirar o maquinário sem terminar as obras, eles não vem tirar nada aqui, pois a comunidade irá se juntar e terá resistência”, diz o morador.

A gestão municipal alega que a determinação de retirar o maquinário seria por questões politica, já que a atual gestão pretende apoiar a pré-candidata ao governo Mara Rocha que é do partido do Prefeito Olavinho.

A obra de melhorias no ramal Eletrônica I é atendendo um pedido do vereador sargento Belmont por parte da prefeitura municipal, na localidade.

“Eu sou da base do governo estadual, porém não concordo com essa atitude, fiz uma indicação para o prefeito realizar os serviços de melhorias aqui, as obras iniciaram agora ai o governo quer parar este serviço retirando as maquinas, não vamos aceitar”, Disse Belmont.

Fonte: Acrelândia News