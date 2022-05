Polícia Militar prende dois acusados de arrombamentos em Brasiléia

Moradores da região central da cidade de Brasiléia, acionaram a Polícia Militar para averiguar um possível caso de arrombamento em um consultório dentário localizado na Avenida Prefeito Rolando Moreira, quase em frente ao prédio da prefeitura e correios.

O fato foi constatado após verificarem que havia pessoas dentro do prédio que está fechado, destruindo o que havia dentro do consultório dentário. Após busca no local, dois indivíduos foram localizados e detidos, ambos já conhecidos pelas autoridades policiais.

L. A. de 30 anos, que foi liberado do sistema prisional boliviano a cerca de cinco dias, estava na companhia de R. G. O. de 23 anos e que já escapou da morte após ser esfaqueado quando era menor de idade, foram detidos e levados para a delegacia.

O terceiro, que já foi identificado, foi detido na segunda quinzena de abril passado, quando estava na companhia de sua mãe e padrasto praticando arrombamento em uma padaria ao lado do consultório dentário.

Somente nesta semana, quatro estabelecimentos comerciais foram arrombados, invadidos e tiveram objetos furtados. Com a detenção dos acusados, os moradores e comerciantes do centro antigo, esperam que as autoridades os encaminhem para o sistema prisional o mais breve possível.

O terceiro que conseguiu fugir, está sendo procurado e poderá ser preso a qualquer momento. O caso foi registrado na delegacia de Brasiléia.