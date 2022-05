Morador de rua toma arma e mata policiais rodoviários

Dois policiais rodoviários federais foram mortos a tiros nesta quarta-feira (18), em uma rodovia em Fortaleza (CE), por um morador de rua. O homem foi abordado pelos agentes quando andava no meio do fluxo de veículos. Houve luta corporal, e o suspeito tirou a arma de um dos policiais e atirou em ambos.

A ação foi gravada por pessoas que passavam pelo local. Os agentes morreram na hora, assim como o morador de rua, que foi em seguida alvejado por outro policial que estava à paisana.

Os policiais davam apoio a um caminhão que havia quebrado na faixa central da rodovia. Eles foram identificados como Márcio Hélio Almeida de Sousa e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho.

O caso aconteceu no trecho da rodovia BR-116 com a avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, e é investigado pela polícia.