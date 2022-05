Morador da Estação Experimental é preso pela Polícia Federal por armazenar imagens de pornografia infantil

Um morador da rua Coronel Sebastião Dantas, no bairro da Estação Experimental, em Rio Branco – AC, foi preso pela Polícia federal na manhã desta terça-feira, 03 de maio, acusado de armazenar imagens de pornografia infantil. A ocorrência, inicialmente, era apenas de busca e apreensão na residência do acusado, para o recolhimento de computadores, telefones e outras mídias eletrônicas, mas acabaram flagrando o acusado em plena atividade.

O acusado foi conduzido à sede da Superintendência da Polícia Federal, localizada da Cidade da Justiça, em Rio Branco. A Polícia Federal, queria saber com quem ele dividia o conteúdo pornográfico, em busca de novos envolvidos. As informações disponíveis são de que o acreano, a partir do bairro da Estação Experimental, partilhava imagens com outros pedófilos ao redor do mundo, através da rede mundial de computadores.